Sven Figee naar TivoliVredenburg

De langgekoesterde droom van Sven Figee, bekend van de band Sven Hammond, komt uit! Een soloprogramma op Hammond-orgel en piano met muziek van Bach, Vivaldi en Satie die moeiteloos overvloeit in werken van Thelonious Monk naar The Beatles , via Booker-T en Jimmy Smith naar eigen werk. Een avontuurlijke reis omlijst met boeiende verhalen uit een 25-jarige carrière in de muziek.

“Al van jongs af aan heb ik zowel klassiek als populaire muziek gespeeld. Letterlijk van Bach tot blues, maar ook soul, funk en jazz. Het is altijd een droom geweest om mijn meest geliefde stukken samen te bundelen in een muzikale trip alleen achter de piano en het Hammond orgel.”

Sven Figee komt op 13 februari naar TivoliVredenburg.