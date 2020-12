Anne-Fay naar TivoliVredenburg

Zangeres Anne-Fay bracht in 2019 haar debuut EP Onyx & Ivory uit en verkocht de kleine zaal van Paradiso uit met haar live show waarmee ze ook op festival Motel Mozaique stond. Als vocaliste van van ZO! Gospel Choir werkte Anne-Fay samen met artiesten als Kamasi Washington en Oleta Adams. En als frontvrouw van Cookachoo stond Anne-Fay al op Paris Fashion Week, Lowlands, Eurosonic/Noorderslag, Oerol en Mysteryland. Cookachoo was ook support act voor Major Lazer en Buraka Som Sistema en bracht 2 EP’s uit.

Voor haar nieuwe album reisde Anne-Fay de diaspora van haar familie af langs Aruba, Curaçao, Suriname en Ghana om muziek te maken over haar roots. Een fysieke en mentale reis die sterk beïnvloed is door de transatlantische slavenhandel. Anne-Fay is een gemixte vrouw met een witte huid en een zwarte moeder. Hoe verhoud je je tot de huidige maatschappij, culturele toe-eigening en het koloniale verleden van Nederland als je zwarte roots hebt maar ook wit privilege? Hierover verschijnt 29 januari 2021 het album onder de naam REASPORA.

Er zijn 2 concerten van Anne-Fay op 23 januari in TivoliVredenburg: een om 19:15 uur en een om 21:30 uur.