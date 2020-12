Pete Philly komt naar TivoliVredenburg

Wat is winst? Wat is verlies? Waar zijn we allemaal bang voor? Is dat terecht? Na uitverkochte internationale tours, levensveranderende psychedelische ontdekkingen en het hard gewonnen gevecht voor zijn gezondheid, vertelt Pete nu voor het eerst zijn bevindingen aan publiek in de voorstelling Dit Gaat Nergens Over.

Pete Philly is een Arubaans-Nederlands zanger, rapper en acteur. Van 2003 tot en met 2009 vormde hij met Pieter Perquin het hiphopduo Pete Philly & Perquisite. Als soloartiest bracht hij in 2011 zijn debuutalbum ‘One’ uit. Na zeven jaar weg te zijn geweest uit de industrie vanwege de ziekte van Lyme, maakte hij begin 2018 zijn comeback met de track ‘Come Together’.

Pete Philly komt op 21 januari naar TivoliVredenburg voor 2 concerten, een om 19:00 uur en een om 21:00 uur.