Evergray komt naar Dynamo

Evergrey is een melodisch geladen progressieve metal band uit de stad Göteborg, Zweden. Opgericht in 1995 door gitarist / zanger Tom S. Englund, die het enige constante lid van de band is gebleven. Evergrey slaagt erin om technische composities vol dramatiek toch toegankelijk te maken. Het heeft de Zweden een grote fanbasis opgeleverd en hen tot één van West-Europa’s belangrijkste exportproducten van progressieve metal gemaakt. Er zijn weinig groepen waarbij het zo lekker is om jezelf onder te dompelen in een melancholisch bad.

Na het succes van ‘The Storm Within’ (2016) en ‘The Atlantic’ (2019), heeft de band op 26 februari 2021 met ‘Escape Of The Phoenix’ een nieuwe plaat voor ons klaar staan. Wederom neemt de band ons mee op een zware, mistroostige reis vol met pakkende melodieën zoals alleen Evergrey dat kan.

Als special guests komen Witherfall en Dust in Mind mee.

Witherfall

Witherfall is een Amerikaanse band die in 2016 is gestart en geformeerd door Iced Earth gitarist Jake Dreyer en Sanctuary zanger Joseph Michael. In zijn oorsprong is Witherfall een melodieuze heavy metal band met progressieve trekjes. Kenmerkend voor het geluid van de groep zijn de prachtige technische gitaarpartijen, riffs en solo’s en de typerende zang van Joseph Michael. Witherfall doet bijvoorbeeld veel denken aan bands zoals: Iced Earth en Nevermore, maar er bestaat een grote kans dat ook fans van Dream Theater worden aangetrokken tot de muziek van Witherfall.

Dust In Mind

Deze Franse band laat het stof van je afschudden en overspoelt je gehoorgangen met een interessante mix van symphonic en industrial metal. De band verpakt zijn songs in spannende hooks en catchy melodieën met elektronische accenten. Op hun laatste plaat “From Ashes To Flames” (2018) weet Dust In Mind gepassioneerd zijn boodschap over te brengen zonder compromissen.