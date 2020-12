Cloudsurfers veelzijdig op tweede single ‘Sweeth Tooth’

Toen eind oktober debuutsingle ‘Surf the Cloud’ uitkwam, bleek het slechts een opmaat te zijn naar opvolger ‘Sweet Tooth’. Garage/surfpunkband Cloudsurfers is afkomstig uit uit de omgeving van Nijmegen en Zwolle en heeft die tweede single nu uit; het tweede nummer in een reeks van drie singles, die de voorbode zijn van het debuutalbum ‘Don’t Know What Hit Me’, dat op de planning staat voor 2021.

Op ‘Sweet Toothe’ trappen Cloudsurfers het gaspedaal nog harder in, en brengt de band meer onverwachte wendingen. Zelf noemen ze het het ‘Pulp Fiction’-effect, en die vergelijking is ook wel een treffende vergelijking, maar ook raakvlakken met authentieke garagepop als Together Pangea en King Gizzard & the Lizard Wizardzijn zeker niet vreemd. Cloudsurfers klinken hierdoor veelzijdig, maar toch vertrouwd. Stevige riffs dragen het nummer, waarbij de coupletten flink noisy worden ingezongen door een heftig schreeuwende frontman Thom Liesting

Afgeroomd met catchy lyrics en een opstuwend tempo laat de band horen goed te kunnen omgaan met verschillende invloeden en deze goed te verwerken tot een mix dit Cloudsurfers heet. in januari zal de derde single ‘Prices’ nog uitkomen en daarna is het wachten tot ‘Don’t Know What Hit Me’ uitkomt. Maar tot die tijd is het nog genieten van ‘Sweet Tooth’.