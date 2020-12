Verschillende achtergronden kunnen botsen en schuren, maar in het geval van The Vices eerder inspireren en motiveren. The Vices brengen een contrasterende mix van britpop en surfrock, met invloeden van The Strokes en Cage the Elephant.

Op hun eerdere EP’s hoorde je al dat de band op zoek is naar uitersten. Strak en explosief of speels en dansbaar; het maakt eigenlijk niet uit. De Groningers blazen je met een brede lach van je sokken.

In maart verschijnt het debuutalbum ‘Looking For Faces’. Het album staat vol ongepolijste gedachten, eerlijke gesprekken en een vriendschap die zomaar het antwoord kan zijn op alle vragen.

Ze hebben een paar keer eerder bij ons gespeeld, onder andere als support act van Yungblud en komen het in 2021 nog een keer over doen als mainact!

Op zaterdag 13 maart 2021 komen The Vices naar Vera in Groningen voor twee concerten.