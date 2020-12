Besnard Lakes komt naar Vera

Montreal, epicentrum van avontuurlijke Canadese muziek en thuishaven voor veel fantastische bands, waaronder natuurlijk Arcade Fire en Godspeed You! Black Emperor. En je raadt het al, ook Besnard Lakes komt er vandaan.

Deze band rondom het getrouwde koppel Jace Lasek en Olga Goreas, dat samen de betoverende dubbelzang, gitaar en keyboards doet, wordt live vaak aangevuld met bandleden van o.a. Stars, The Dears, Sunset Rubdown en het eerder genoemde Godspeed. Gezamenlijk klinken ze bij vlagen orkestraal en dan weer melancholiek, golvend van hard naar zacht, en altijd ontvouwen zich weer nieuwe vergezichten achter de horizon.

Na het in 2016 uitgebrachte ‘A Coliseum Complex Museum’ was het even stil, maar de nieuwste release, de dubbelelpee ‘The Besnard Lakes Are The Last of the Great Thunderstorm Warning’ komt eraan. Met ‘Near Death’, ‘Death’, ‘After Death’ en ‘Life’ als titels per kant is het thema van het album duidelijk.

Laat je meevoeren door de filmische indierock van Besnard Lakes in een hopelijk weer volgepakt VERA! Besnard Lakes komt op 24 september 2021 naar Vera.