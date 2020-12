Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Michael Jackson.

Michael Jackson, The King of Pop gaf op 16 juli 1988 in het kader van zijn Bad Tour een optreden in het Wembley stadion te Londen. Op jonge leeftijd behaalde hij met The Jackson 5 wereldfaam om vervolgens als teenager de wereld verder te veroveren met albums als ‘Off The Wall’, ‘Thriller’ en ‘Bad’. Begin 2009 kondigde de zanger aan dat hij een aantal concerten zou gaan geven in de Londense O2 Arena, echter zijn deze concerten nooit gehouden, dit door het overlijden van de zanger op 25 juni 2009.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Michael Jackson live @ Wembley, London (1988).