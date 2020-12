Supersister Project komt naar Burgerweeshuis

Ter ere van de band waarvan bassist Ron van Eck en fluitist Sacha van Geest deez’ aard helaas zeer vroegtijdig verlieten, nodigde Robert Jan Stips naast oerdrummer Marco Vrolijk vele vrienden uit zijn 50 jaar lang actief muziekleven uit. Hij nam met hen onder de naam Supersister projekt het album ‘Retsis Repus’ op.

Het album verscheen in 2019 en ontving lovende recensies! Daarnaast speelde de band in dat jaar twee succesvolle shows in Paradiso Amsterdam en Paard Den Haag.

Mocht je het gemist hebben, wees dan niet getreurd! In het najaar van 2021 gaat de band namelijk opnieuw het land in met hun clubtour. Ze spelen hier oud Supersister materiaal en hun beste nieuwe werk! Verwacht een verrassende show vol dynamiek en verbazing. Zoals Supersister betaamd!

In het najaar van 2020 verschijnt er een uitvoerig geïllustreerde biografie van de band. Een boek waar liefhebbers van Nederpop – en de betere popmuziek in het algemeen – menig uurtje leesplezier aan zullen beleven. Van kaft tot kaft vol met feiten en weetjes over (niet alleen de muziek van) Supersister, anekdotes en herinneringen van nauw bij de band betrokkenen, tussen de regels een globale geschiedenis van de popmuziek in Nederland en nooit eerder gepubliceerde foto’s…

Supersister Project komt op 22 oktober naar Burgerweeshuis in Deventer.