Personal Trainer naar Burgerweeshuis

Personal Trainer, de band van Willem Smit, staat steeds in wisselende formatie op het podium, nagenoeg zonder te repeteren.

Willem Smit, die al met verschillende bands, waaronder Palio Superspeed Donkey en Canshaker Pi, de beste indierock van de lage landen heeft gemaakt wilde zo’n vijf jaar geleden eens in een band met meer dan vier personen spelen, dus bedacht hij een nieuw project: Personal Trainer. Dat project is meer een concept dan een echte band, want de line-up ligt alles behalve vast. Enkel Smit is vast lid, de rest is elke keer een andere verzameling bevriende muzikanten, voornamelijk uit de Amsterdamse scene.

Personal Trainer staat vooral bekend als een liveband en heeft tot nu toe dan ook nog maar slechts een handvol singles uitgebracht.

Op de plaat is Personal Trainer een samenwerking tussen Willem Smit, die de meeste muziek thuis opneemt en schrijft, en producer Casper van der Lans (verantwoordelijk voor de productie van enkele van de grootste Nederlandse releases van de afgelopen jaren, zoals The Homesick’s The Big Exercise, Petersburg’s Show), die Willem helpt met het verfijnen van de producties en mixen. Nieuwste single “Issue Box” (mei, 2020) is Personal Trainer bij uitstek: een lo-fi sound vol catchy zang en scheurende gitaren.

Personal Trainer komt op 19 februari naar Burgerweeshuis in Deventer voor een concert.