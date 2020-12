14 december, de verjaardag van Jane Birkin

Hoewel in Engeland geboren heeft Jane Birkin meer affiniteit met Frankrijk. In 1965 trouwde ze op 19-jarige leeftijd met componist John Barry, die wereldberoemd werd om zijn vele composities voor onder meer vele James Bond films. Dat huwelijk hield slechts 3 jaar stand, ook omdat haar man het moeilijk had met haar naaktrol in de omstreden film ‘Blow Up’ van┬áMichelangelo Antonioni. In 1968 ontmoet ze in Frankrijk de chansonnier Serge Gainsbourg en al snel trouwen ze.

Het controversi├źle seksuele nummer ‘Je t’aime… moi non plus’ was destijds geschreven als duet met Birgit Bardot, maar die vond het nummer te gewaagd waardoor de weg vrij werd gemaakt voor Jane. Het nummer uit 1969 is een klassieker geworden. Dat Jane een inspiratie voor velen is blijkt wel uit het feit dat modehuis Hermes haar beroemdste tas ooit naar haar vernoemde; Birkin. Jane Birkin wordt vandaag 74 jaar.