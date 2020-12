The Mavericks voor exclusieve Nederlandse show naar 013

De eclectische rock- en countrygroep The Mavericks heeft sinds de oprichting in Miami in 1989 drie verschillende fasen doorgemaakt. Een periode van groot succes gekenmerkt door grote hits als ‘Dance The Night Away’ en ‘Here Comes My Baby’ in de jaren ’90. Een lange onderbreking vanaf 2003 toen de muzikanten elk hun eigen weg gingen. En tot slot, een triomfantelijke reünie in 2012.

In augustus 2020 hebben The Mavericks hun meest recente album ‘En Español’ uitgebracht, dat de vierde fase van hun evolutie inluidt.

“Het is alsof we drie verschillende levens hebben gehad”, zegt Raul Malo, de zanger en songwriter van de band, “en dit is nu een heel nieuw begin. We begeven ons min of meer op onbekend terrein. Ik kijk er naar uit en ik ben er ook een beetje nerveus over. Het is zeker een nieuw avontuur.”

En Español

Op 21 augustus 2020 debuteerde The Mavericks met hun allereerste, volledig Spaanse album: ‘En Español’. Het album is geproduceerd door Malo en Niko Bolas (Neil Young, Prince, Sheryl Crow) en uitgebracht op hun eigen label ‘Mono Mundo’

The Mavericks komt met hun ‘En Español World Tour’ op dinsdag 7 september 2021 voor een exclusieve Nederlandse show naar 013, Tilburg.