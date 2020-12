The Vices komen naar Paradiso

The Vices begon met een vliegende start in 2019 en speelde op festivals als de Popronde en Eurosonic, in het voorprogramma voor Yungblud en tourde door heel Engeland. Daarnaast werd de garagepopband uitgeroepen tot 3FM-talent met hun nummer ‘Boy’.

Zelf omschrijft de band hun muziek als “een mix van Cage The Elephant en The Strokes met een snufje surf”, na het horen van EP ‘Life Grows’ is niet lastig te begrijpen waarom. In maart wordt debuutalbum ‘Looking For Faces’ verwacht met uiteraard een bijbehorende show in de grote zaal.

The Vices staan op woensdag 17 maart 2021 in Paradiso