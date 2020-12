Kelly Lee Owens komt naar Paradiso Noord

Zangeres en producer Kelly Lee Owens staat bekend om haar eigenzinnige, maar dansbare combinatie van donkere techno en popinvloeden. Drie jaar na het uitkomen van haar titelloze debuutalbum in 2017 bracht de Welshe songwriter de opvolger ‘Inner Song’ uit, die lovend werd onthaald door de media.

Hiernaast werkte ze de afgelopen jaren samen met componist en producer Jon Hopkins en maakte ze remixes voor Björk en St. Vincent. Ook zijn op haar meest recente album de vocalen van landgenoot John Cale te horen in het nummer ‘Corner of My Sky’.

Kelly Lee Owens staat op maandag 6 december 2021 in Paradiso Noord.