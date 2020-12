Personal Trainer komt naar Metropool

Personal Trainer is een rockcollectief rondom singer-songwriter Willem Smit. De muziek: catchy and noisy pop songs with a rock attitude. Live hebben ze een steeds wisselende line-up met leden van bands als Canshaker Pi, Pip Blom, Bull, Steve French, The Klittens en Home Counties. “Een manisch indierockorkest dat inspeelt op de eigenzinnige geesten van Car Seat Headrest, Silver Jews, The Fall en LCD Soundsystem, waarbij Smit de rol speelt van de poëet en circusdirecteur van iedereen”.

Live!

Personal Trainer was in duovorm in 2019 al even te gast als support van Pip Blom en die show maakte indruk. Goede liedjes, nog betere choreografie en meesterbrein Willem Smit is een onwaarschijnlijke eyecatcher. Amusementswaarde een 10 dus.

Inmiddels zijn ze drie 7 inches (uitgebracht via label van Sports Team) verder en wachten we met smart op de 10″ Gazebo die eind 2020 verschijnt. En op deze show natuurlijk, live in Metropool Hengelo op 25 februari!