3JS naar Metropool

Al bijna 20 jaar timmeren de 3JS aan de weg. Tot voorkort bestond de groep uit Jan Dulles, Jaap Kwakman en Jan de Witte. In 2007 brak de band bij het grote publiek door met het album ‘Watermensen’, maar de heren hadden in kleinere kring al naam gemaakt als componist of sessiemuzikant.

Toen vorig jaar oerlid Jan de Witte afscheid nam, vreesde men even voor het voortbestaan van deze Volendamse band maar de 2 overgebleven J’s vonden de perfecte vervanger in Robin Küller. Met Robin aan boord zetten ze een nieuwe koers in.

De lijn die al voorzichtig werd uitgestippeld met de vorig jaar verschenen single ‘De Toekomst’ wordt op het nieuwe album “De Aard van het Beest” verder doorgetrokken. Jan Dulles: “We hebben vanaf het eerste moment besloten om onze meest positieve plaat ooit te maken. Zelfs in de meest melancholieke stukken van 3JS klinkt altijd iets van hoop door, dus optimisme ligt sowieso in het DNA van de groep verankerd.

Kwakman valt hem bij: “Als een lied mij aan het huilen maakt, is het een geslaagd lied, maar dat wilden we nu dus niet. Er komt evengoed een ballad op te staan, al moet het over het algemeen een album zijn waar mensen blij van worden en dat ze meenemen op vakantie.” Met een beetje vaccin- mazzel moet dat lukken want de release van dit twaalfde(!) album ‘De Aard Van Het Beest’ staat gepland voor 15 mei 2021. Op 28 oktober staan de 3JS in Metropool in Hengelo.