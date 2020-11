Aafke Romeijn naar Hall of Fame

Aafke Romeijn is de ongekroonde koningin van de Nederlandstalige electropop. De Nederlandse componist/singer-songwriter en schrijfster groeide op in een gezin van klassieke musici, studeerde harp, compositie en piano aan het conservatorium, maar maakte tegelijkertijd gitaarpunk en raakte in de ban van hiphop. Romeijn combineert analoge synthesizers met messcherpe teksten die doorspekt zijn van herkenbare beelden en alledaagse situaties.

Op haar laatste album ‘M’ geeft Aafke Romeijn een rondleiding in liedjes en composities in de wereld waarin haar debuutroman Concept M speelt.

Het is een alternatieve versie van Nederland, waarin een meisje door een mysterieuze ziekte haar kleur verliest. Vastberaden de ziekte uit te roeien besluit ze een radicale daad te stelen. M waaiert genadeloos uit: van een piano tot orkest, van kleine bekentenissen tot donkere electro, van hiphop tot fuga.

Aafke Romeijn komt op 10 april naar de Hall of Fame in Tilburg