Karnivool komt naar 013

Met hun veelgeprezen debuut ‘Themata’ uit 2005 en de baanbrekende opvolger ‘Sound Awake’, wist de Australische band Karnivool zich te vestigen als een van de grootste krachten binnen de moderne progrock. Toch duurde het tot 2010 voordat de band voor hun eerste show speelde op Europese grond.

Met ijzersterke shows op festivals als Download, SXSW, Hurricane wist de band de verwachtingen waar te maken. Voor hun laatste album gooide de band nog een schepje erbovenop. Voor hun derde album ‘Asymmetry’ trok de band met de legendarische producer Nick DiDia Byron (bekend als producer van onder andere Rage Against The Machine, Neil Young en Mastodon) Bay’s Studios 301 in.

Ook op deze plaat wist de band zich weer verder te ontwikkelen en geliefder te maken in de prog scene. We zijn dan ook enorm blij dat de Ozzies vanavond eindelijk hun 013 debuut maken met de eerste clubshow sinds 2015(!). Karnivool komt op 23 september naar 013.