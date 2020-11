Qlas & Blacka brengen het hoog geanticipeerde vervolg uit op nummer 1-album

Het veelbesproken duo Qlas & Blacka uit Rotterdam kwam met een gestrekt been de muziekscene binnenglijden. Met hun debuutalbum ‘Project 24 (Volume 1)’ lieten ze meteen zien en horen meer dan alleen een hype onder de jeugd te zijn.

De 17-jarige Qlas & Blacka verbraken meteen een bijzonder record en waren het jongste duo ooit met een nummer 1-album. Afgelopen week brachten ze het vervolg uit genaamd ‘Jongetjes Uit Zuid’, die nog voor de release al was bekroond. De single ‘Dom Pérignon’ met bijdrages van Murda, Jonna Fraser en Henkie T, is namelijk onlangs goud gegaan.

Het nieuwe album staat symbool voor groei. Zo zijn Qlas & Blacka in de media het gezicht geworden van de omstreden drillscene in Nederland, maar laten op hun nieuwe werk horen echte artiesten te zijn die ook moeiteloos uitstapjes kunnen maken naar toegankelijkere producties met verslavende refreinen. Maar ook in de boodschap van de muziek is te horen dat het duo volwassen wordt en spreken ze zich bijvoorbeeld op het nummer ‘Shanks Down’ uit tegen geweld.

“Als hiphoplabel is het je heilige plicht een platform te bieden aan hen die de meest expliciete, rauwe en ongefilterde boodschap van de straat vertalen naar muziek. Qlas & Blacka zijn ambassadeurs van de jeugd zoals die nu denkt, beweegt en spreekt in de grote stad; ambitieus, toegewijd, creatief en zonder blad voor de mond.”

– Vincent Patty (directeur Top Notch & Noah’s Ark)

Het artwork heeft een post-apocalyptische vibe die de waanzin van dit jaar op de valreep samenvat. Het duo poseert voor de ontspoorde metro in Rotterdam die begin deze maand werd opgevangen door een walvisstaart. Ook verscheen de videoclip van hun samenwerking met Boef genaamd ‘Latest’.

“Dit album zien we als een grondvesting van onze nog prille carrière. Alles is mogelijk zolang je de focus houdt. We willen vooruit, en muziek maken is wat we het liefst doen. We willen de beste hierin worden en dit album is weer een stap richting dat doel.”

– Qlas & Blacka