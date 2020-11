Betoverende nieuwe single ‘Carthage’ van Classic Water

Hoe vergelijk je de opkomst en ondergang van een oude stad met menselijke relaties? Classic Water frontman Tom Gerritsen is historicus en dat toont hij met zijn mystieke metaforen. De derde single ‘Carthage’ legt een spookachtige betovering over de luisteraar, wat nog versterkt wordt door de allereerste Classic Water videoclip. De tekeningen voor de video zijn gemaakt door kunstenares Leila Merkofer uit Zürich en zijn geanimeerd door Classic Waters eigen Lotte van Leengoed.

Classic Water werd lovend ontvangen met singles ‘Living Likeness’ en ‘It’s Never Easy’. Debuutalbum ‘Concrete Pleasures’ verschijnt op 12 maart 2021. Met de eerste single kreeg Classic Water al pers- en radioaandacht uit Nederland, België, China, Denemarken, Frankrijk, Noorwegen, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Amerika.

Over ‘Carthage’

‘Carthage’ is geïnspireerd op het verhaal van de val van de gelijknamige stad (Carthago in het Nederlands), en de Romeinse generaal die stond te huilen buiten de stad terwijl soldaten het tot de grond toe afbrandden. Hij begreep toen dat ook Rome ooit ten onder zou moeten gaan. Het nummer trekt een parallel tussen de opkomst en ondergang van beschavingen en de opkomst en ondergang van menselijke relaties.

Over Classic Water

De nummers van Classic Water roepen het gevoel op van een autorit over stoffige achterafwegen, dwars door al lang verlaten dorpen, terugdenkend aan wat er ooit was maar nooit meer zal zijn. De surrealistische woorden van zanger Tom Gerritsen zijn verpakt in nummers vol uitgestrekte instrumentale stukken met verstrengelde melodielijnen, afgewisseld met korte rock-and-roll-achtige uitbarstingen.

Eerder bracht Tom folkmuziek uit als The T.S. Eliot Appreciation Society, waarmee hij meer dan 180 optredens speelde in Europa. Het is een onvergetelijke ervaring om Classic Water op het podium te zien. Het debuutalbum ‘Concrete Pleasures’ is opgenomen en geproduceerd door Stacy Parrish (T Bone Burnett, Alison Krauss & Robert Plant) in een 14e-eeuwse Zweedse boerderij.

Beluister hieronder een live versie van ‘Carthage’.