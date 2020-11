Edsilia Rombley vereeuwigt haar show in Het Koninklijk Concertgebouw met live-album

Vandaag komt Edsilia Rombley’s nieuwe album ‘Live in Het Concertgebouw’ uit. In de show getiteld ‘Soulful Memories’ gaf ze in september een kijkje in haar ziel en haalde ze muzikale herinneringen op.

Een grote droom kwam voor Edsilia Rombley uit toen zij in maart haar solodebuut in de Grote Zaal van Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam zou geven. Het verplaatsen van haar show naar september zorgde ervoor dat zij samen met haar all-female band en strijkers niet één, maar vier keer het heilige podium mocht betreden. Voor de bezoekers die er door de aangepaste maatregelen niet bij konden zijn, komt het album ‘Live in Het Concertgebouw’ als een welkome verrassing.

“In deze gekke tijd is dit voor mij echt een hoogtepunt geweest. Door de omstandigheden mocht ik hier in september vier keer staan, wat ik echt geweldig vond. Het blijft één van die magische en historische plekken waar je als artiest wilt optreden. Als je van die prachtige trap afloopt en op het podium staat komt er iets over je heen wat niet te omschrijven is. Ik ben blij dat deze speciale show vereeuwigd is met dit album.”, aldus Edsilia Rombley.

Het album bevat een breed scala uit Edsilia’s repertoire, waaronder soul klassiekers als ‘Midnight Train To Georgia’ en eigen werk als ‘Laat Mij Maar Zingen’, waarvan de tekst speciaal voor haar geschreven werd door haar schoonvader Huub Oosterhuis. Ook brengt zij ten gehore hoe ‘Hemel & Aarde’ had geklonken als het op haar Piano Ballads-album had gestaan.

‘Live in Het Concertgebouw’ is vanaf vandaag te streamen via de bekende platformen.

Over Edsilia Rombley

Edsilia Rombley staat voor onovertroffen veelzijdigheid: Soul, pop, jazz, r&b en ballads. Ze zingt net zo makkelijk Nederlands- als Engelstalige songs en wisselt haar theatertours af met tv-optredens. Als een van de Ladies of Soul stond zij al 15 keer in een uitverkocht Ziggo Dome. Met haar laatste theatertour ‘The Piano Ballads & More’ stond Edsilia in vele theaters door heel Nederland.