David Noah komt met ‘Rejoice!’

Geïnspireerd door het vingerstijlgitaarspel van zijn grootvader, werd David Noah als peuter actief ondergedompeld in muziek. Zijn muzikale opleiding begon aan de Fiorello High School of Music and Art in New York. Na zijn afstuderen met Regents-onderscheiding in vocale muziek, behaalde David in 2014 een Associate- en bachelordiploma in film en digitale media van SUNY: Empire State College.

ONdanks al die opleidingen en laureaten, gaat David gewoon door met het maken van eigen muziek. David bracht in juni 2020 zijn eerste single ‘Moonlight and Whisky’ uit, nu gevolgd door het melancholische ‘Rejoice!, een nummer dat hij opnam met Andrew Stockard.