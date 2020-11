I Am Oak geeft extra show in TivoliVredenburg

De Utrechtse altfolkformatie I Am Oak is het project van Thijs Kuijken, een artiest die liever verkent dan onthult. Die denkwijze komt ook fraai tot uiting in zijn muziek: slepend van karakter en zich overleverend aan het moment, met Kuijkens stemgeluid aangenaam laverend tussen klank en poëzie.

Toen Kuijken afgelopen jaar wegens een zekere pandemie thuiszat, heeft hij van de nood een deugd gemaakt en 50 nummers uit zijn rijke catalogus opnieuw opgenomen. De 25 beste herinterpretaties (en een nieuw nummer) staan op zijn nieuwe album Odd Seeds, dat in december uitkomt!

Op 28 januari is er een extra show in TivoliVredenburg vanwege succes, de shows op vrijdag 18 december zijn helemaal uitverkocht.