Normandie naar Patronaat

Sweden’s best kept secret Normandie komt naar Haarlem toe! Het jonge powertrio staat garant voor alternatieve metalcore met catchy melodielijnen, meezingbare teksten en vette riffs, die doet denken aan Pvris, 30 Seconds To Mars en Bring Me The Horizon. Na het succesvolle ‘White Flag’ brengt de groep in de winter van 2021 haar derde album uit, getiteld Dark & Beautiful Secrets, waarbij de singles ‘Jericho’ en ‘Holy Water’ al een fijn voorproefje hebben gegeven.

De Amerikaanse post-hardcore band Thousand Below is een van de nieuwste signings van het populaire label Rise Records. Het upcoming viertal bracht al twee albums uit waarvan ‘Gone In Your Wake’ de meest recente plaat is. Een plaat vol met aanstekelijke heavy tunes, zoals ‘Chemical’, ‘Disassociate’ en ‘171 xo’.

Na de energieke show in Patronaat als support van Hands Like Houses, komt Captives terug deze kant op! De Britse band mixt fijne, poppy vocalen zanglijnen met een pittige metalcoresound, zoals te horen op hun meest recente single ‘Falling Apart’. Na de ijzersterke debuut-EP ‘Ghost Like You’, staat deze single ook weer als een spreekwoordelijk huis en belooft bovendien veel goeds voor wat er allemaal nog komen gaat!

Op 30 oktober gaat deze mooie avond plaatsvinden in Patronaat Haarlem.