Personal Trainer komt naar TivoliVredenburg

Het constant veranderend Amsterdams indiecollectief Personal Trainer komt voort uit Canshaker Pi, bevat leden van onder andere Pip Blom en Korfbal, en is spaarzaam wat betreft releases. Daar komt binnenkort verandering in: ep ‘Gazebo’ komt in februari uit. Precies de goede timing voor deze show in TivoliVredenburg.

Op eerste single ‘Politics’ krijgen flat earthers er alvast van langs, terwijl classic ‘The Industry’ klein en poppy begint met een schattige melodica en xylofoon, maar grauw, hard en overstuurd eindigt. Personal Trainer trekt de lijn tussen zachte pop en rammelende gitaren zelfs binnen losse nummers met een linie aan sterke muzikanten. En dat zal live niet anders of minder verrassend zijn. Ervaar het zelf in februari!

Indie-fuzz, Engels- en Duitstalige(!) postpunk en dansbare songs over oma’s: Supportact The Klittens zijn vijf DIY-muzikanten/meme queens die langzaam uit de underground kruipen. Met een UK tour, support slots voor Tacocat en SASAMI en Deliluh en sterke rammelshows in puntige zalen liggen ze al een tijdje op onze radar. Don’t fuck with The Klittens.

Eerste dubbelaar ‘Trace / Health’ van het Amsterdamse a fungus, de tweede supportact, bevat zevenenhalve minuut aan noisy tienerrock zonder duidelijke richting. Maar soms zijn strakke, hakkelende ritmesecties, dissonante gitaarpartijen, chants en een muurtje aan noise om het af te leren gewoon alles waar je zin in hebt. a fungus nestelt zich snel en laat je niet los.

Personal Trainer komt met hun support op 6 februari naar TivoliVredenburg.