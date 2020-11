De 3JS komen naar Burgerweeshuis Deventer

In 2007 maakte Nederland voor het eerst kennis met de 3JS toen zij hun debuutalbum ‘Watermensen’ uitbrachten. In de jaren die volgden bracht de band nóg negen studioalbums uit waarvan er vier de gouden status behaalden. Naast hun onafgebroken aanwezigheid op de radio, kennen we de Jees natuurlijk van tv-programma’s als De Zomer Voorbij, De Beste Zangers van Nederland en hun muzikale bijdrages aan programma’s als DWDD.

In 2008 zetten de 3JS hun eerste voorzichtige stappen op de planken van het theater. Met hun folky sound en hun poëtische teksten werden ze daar gelijk warm ontvangen. Ze vulden de band aan met 4 ervaren topmusici en werden zo een 7-koppige band die alle muziekstijlen beheersen. De kennis en ervaring die werd opgedaan door het jarenlang spelen kwam uiteindelijk samen in het repertoire van 3JS. Wat begon met een op akoestische instrumenten gebaseerde folksound is uitgegroeid tot een geheel eigen pop/rock sound met als belangrijke kenmerken de Nederlandse taal en de onmiskenbare stem van zanger Jan Dulles.

Na succesvolle clubtours in het voorjaar en najaar van 2019 kwam in mei 2020 hun nieuwe album ‘De Aard van het Beest’ met vers bandlid Robin Küller uit. het album barst van de vrolijke noten met bijvoorbeeld de singles ‘De Toekomst’ en ‘Wat Je Mist’. Het meest positieve album uit hun bestaan, noemen ze het zelf.

De 3JS komen op 13 november 2021 naar Burgerweeshuis in Deventer.