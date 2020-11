De beste gitarist van de Benelux mag weer los. Op zaterdag 8 mei komt Harry Sacksioni naar De Oosterpoort Groningen met de allerbeste stukken uit zijn oeuvre. Tijdens Unlocked! speelt hij zijn eigen nummers, maar ook muziek van The Beatles, U2 en Queen.

Na maandenlang door het rondwarende virus aan huis gekluisterd te zijn geweest, voelt optreden voor Sacksioni als een bevrijding. In Unlocked! haalt de gitaarvirtuoos dan ook alles uit de (klank)kast. Want zijn vuur en passie zullen, nu hij herenigd is met zijn publiek, ongetwijfeld nog groter zijn dan ze al waren!

Niet voor niets werd Harry Sacksioni in februari 2020 door het blad De Gitarist voor het tiende jaar op rij uitgeroepen tot beste akoestische gitarist van de Benelux! En het zal ons niet verbazen als hij in 2021 de lijst opnieuw aanvoert.

Harry Sacksioni komt op zaterdag 8 mei naar De Oosterpoort in Groningen.