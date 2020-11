GLOWW fascineert met ‘Reinvent The Love’

GLOWW is een nieuwe naam in muziekscene en brengt een bepaalde sfeer en verschillende aspecten van perceptie van de hele wereld. Soms naïef en soms beangstigend, maar zeker gevuld met diepgang en oprechtheid. Dit zijn de momenten van het leven die zijn vastgelegd in muzikale verhalen.

De artiest blijft liever onherkenbaar en onthult de details van zijn persoonlijkheid tot nu toe niet, met de bedoeling dat zijn publiek de kans krijgt om zich uitsluitend op zijn muziek te concentreren. Wie hij of zij is, laten we dus in het ongewisse.

Elk nummer is een bijzondere ervaring waarin de artiest je uitnodigt. GLOWW creëert zijn muziek door het zelf te manifesteren door het sensuele, zoals hoogte, diepte, band, gevoelens en emoties die in ieder van ons bestaan. ‘Reinvent The Love’ is de tweede single van het album ‘Metamorphoses’ van Gloww.

Vanaf de eerste momenten onthult de compositie zich langzaam en gestaag. Hier is een sfeervol verhaal in pop-noir-stijl over de eenzame ziel die eindelijk vindt waarnaar ze op zoek was, de reden waarom ze gevuld is met licht en alles klopt. Het nummer laat een mystieke nasmaak achter en vervolgt het verhaal dat in vorige single ‘My League’ is beschreven.