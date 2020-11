De tweede single die het aankomende album ‘Naked’ van Gruw Frequency zal aankondigen, is ‘Paura Di Farsi Male’, Angst om gekwetst te worden. Met zijn vaste partner in crime Alexandra, laat Gruw ons zijn trieste en energieke kant zien met deze dance-track. De snelle drums en baslijn stomen op tot de piano en de zang zal op het juiste niveau komen, alvorens ze naar het einde gaan, in een romantische en akoestische afwerking.