Shakin’ Stevens: “You’re never too old to rock and roll”

Michael Barratt, beter bekend als Shakin´ Stevens stond in de jaren tachtig 14 keer op nummer 1 in de Engelse hitlijsten en scoorde 34 hit noteringen. Hij is nog altijd recordhouder van dat decennium. In Nederland en vele andere landen stond hij bovenaan de hitlijsten met onder meer ‘Oh Julie‘ en ‘This Ole House’ Deze maand verschijnt de prachtige box ‘Fire In The Blood’ waarin de artiest met 19 CD’s terugblikt op zijn carrière en oeuvre, aangevuld met een ‘Singled Out’ collectie met 3 CD’s en 2 LP’s. “Een fijn Kerstpakket”, aldus de zanger in een interview met Maxazine.

Corona

Corona, het houdt ons allemaal bezig. We zijn ons gesprek nog niet begonnen of Shaky, zoals hij door zijn manager en fans wordt genoemd, snijdt het onderwerp aan. “ik ben nog gezond, hou mij aan de regels, heb veel respect voor de mensen in de gezondheidszorg en blijf zo veel mogelijk binnen. Ik erger mij enorm aan de mensen die zich niet aan de regels houden. Daar zullen jullie ook wel last van hebben.”

‘Fire In The Blood’

Shaky blijft zo veel mogelijk binnen. Optredens zijn dus niet aan de orde. Toch is zijn agenda behoorlijk druk. Bijvoorbeeld met interviews met media uit vele landen, want Shakin’ Stevens is nog altijd een bekende naam met wereldwijde fans. Shaky: ”de release ‘Fire In The Blood’ is een groot project. We zijn er bijna een jaar mee bezig geweest. De box bevat ook unieke live opnames van zowel een van mijn eerste shows tot en met een live show in 2019. Samen met de verzameling van 54 singles vind ik het een waardige terugblik.”

Kerstpakket

Op de vraag of er een bepaalde aanleiding of reden was om zo groots en uitgebreid terug te blikken, volgt een antwoord met een zakelijke inslag. “De platenmaatschappij wild het graag. En eerlijk gezegd is het ook een goede tijd om een box uit te brengen. Zo vlak voor Kerstmis. Bovendien is het ook een soort van compensatie aan mijn fans. Die kunnen mij nu immers niet live zien. Net als vele andere artiesten. Met deze box hoop ik ze toch een leuke kerst te bezorgen. Met onder meer enkele songs die ze wellicht nooit eerder hebben gehoord. Zie het als een mooi Kerstpakket”

‘Marie Marie’

Op de box staan honderden songs en tientallen singles. Maar de beste herinneringen bewaart Shaky desgevraagd aan ‘Marie Marie’. “Daar begon het allemaal mee. Het nummer betekende mijn doorbraak in Europa. Niet lang daarna stond ik als Shakin’ Stevens and The Sunsets bijvoorbeeld op het podium in Paradiso in Amsterdam.”

Slapen in een busje

Zoals eerder genoemd, stond Shakin’ Stevens meerdere keren in meerdere landen bovenaan de hitlijsten en was hij in de jaren tachtig de artiest met de meeste nummer 1 hits in Engeland. “Ik kijk daar met een zeker trots op terug. Zeker als ik denk aan de tijd dat ik school verliet en we met vrienden Shakin’ Stevens and The Sunsets oprichtten. Een naam die overigens door een vriend is bedacht. We deden niet mee aan talentenjachten en vertrokken op goed geluk naar Londen. Ik weet nog dat we na optredens in een busje sliepen omdat we geen geld hadden voor hotels.”

Bonnie Tyler

Tijdens zijn lange carrière werkte Shakin’ Stevens samen met een groot aantal artiesten. Zoals Albert Lee, Rod Argent (voormalig voorman van The Zombies), Roger Taylor (drummer van Queen) en uiteraard Bonnie Tyler, met wie hij in het duet ‘A Rockin’ Good Way’ een hit scoorde. ‘’Met Bonnie heb ik nog regelmatig contact. We appen of mailen en onlangs heb ik ook met Tony Joe White nog een nummer opgenomen in Nashville, USA.”

Geen studio’s

Met de release van de box kijken we vooral terug. Maar hoe zit het met het heden. Bijvoorbeeld met eventuele nieuwe opnames en het uitbrengen van een nieuwe plaat. Shaky: “Goede vraag. Ik heb onlangs 9 nieuwe songs opgenomen maar omdat er door de corona maatregelen maar slechts 2 studio’s open zijn in Engeland ligt dat nu even stil. En ja, daarnaast ben ik nummers aan het schrijven. Zodra het kan, gaan we verder en breng ik mijn volgende album uit met nieuwe songs. Maar wanneer. Niemand die het weet!”

“You’re never too old to rock and roll”

Alhoewel zijn danspasjes en heupbewegingen wellicht niet meer zijn zoals vroeger, kijkt de 72-jarige Shaky uit naar het moment dat hij weer op het podium staat. “Om mijzelf in conditie te houden eet en drink ik gezond, gebruik ik geen alcohol en rook ik niet meer. Ik ben zuinig op mijn leven. Uiteraard heb ik mijn stijl en presentatie iets aangepast aan mijn leeftijd maar het geeft zo’n goed gevoel om op het podium te staan en mensen te vermaken. Er gaat niets boven dat. Zolang het kan, zal ik doorgaan met optreden. En hopelijk ook in Nederland. You’re never to old too rock and roll.”