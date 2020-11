Marieke Lucas Rijneveld draagt ‘Alle Mensen’ van Max Richter voor

De Duits-Britse componist Max Richter brengt samen met zijn creatief partner Yulia Mahr op 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten, een bijzondere versie van zijn baanbrekende opnameproject ‘VOICES’ uit.

Die dag wordt een EP met daarop het nummer ‘All Human Beings’ in vijf verschillende talen uitgebracht. Daarop zijn vijf vertellers te horen die de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens voordragen. Naast een Franse, Engelse, Duitse en Spaanse versie is er ook een Nederlandse versie. Deze Nederlandse tekst van ‘Alle Mensen’ wordt voorgelezen door auteur Marieke Lucas Rijneveld.

Max Richter en Yulia Mahr vertellen: “We zijn verheugd met deze kans om ‘VOICES’ nog een keer te presenteren. In deze vreemde en moeilijke tijd is het belangrijker dan ooit tevoren dat de muziek blijft doorspelen en de boodschap van de Universele Verklaring actueel blijft. Wanneer we nu terugkijken op de première van ‘VOICES’ in februari, voelt het alsof we een andere wereld bezoeken. Het is een groot voorrecht om in deze vreemde en angstige tijd de Dag van de Mensenrechten te kunnen vieren door het werk ondanks de pandemie opnieuw te presenteren.”