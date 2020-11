19 november, de verjaardag van Justin Chancellor

Bassist Justin Chancellor is al sinds 1995 lid van de progressieve metalband Tool die vooral in de Verenigde Staten nog steeds populair is. Naast de muziek staat de band ook bekend om de originele albumcovers. Deze worden ontworpen door kunstenaar Alex Gray en deze had in 2006 al een unieke albumhoes van het album ‘10,000 Days’ die met een speciale 3D bril bekeken kon worden.

In september 1995 verliet Paul d’Amour de band en in november van hetzelfde jaar kwam de huidige bassist Justin Chancellor erbij. Een jaar later, 1996, kwam Tool met een nieuw album, ‘Ænima’. Sindsdien verschenen nog de albums ‘Salival’ (Verzamelaar), ‘ Lateralus’ en ‘10.000 days’.

Tool gebruikt haar muziek om diverse maar vooral diepgaande thema’s te bespreken. Filosofische, spirituele onderwerpen en teksten over persoonlijke, innerlijke strijd worden uitgewerkt. Op de albums is de voortgang van hun eigen innerlijke strijd ook terug te horen. De eerste albums zijn rauwer, zowel muzikaal als tekstueel, en het latere album Lateralus lijkt een afsluiting van die strijd. Vooral de titelsong, waarin hij ‘de spiraal van onze goddelijkheid volgt terwijl hij mens blijft’ is daar een goede weerspiegeling van.

Justin Chancellor’s projecten

Naast zijn werkzaamheden voor Tool is Chancellor ook druk in andere projecten. Zijn bijzondere bass-spel maakt hem een veel gevraagd gastmuzikant. Geruchten gaan rond dat de band in de nabije toekomst weer een nieuw album gaat uitbrengen, hun eerste sinds 10 jaar. Volgens de band zou dat in 2019 moeten zijn. Deze geruchten zijn dus waar, ‘Fear Inoculum’ ligt sinds eind augustus 2019 in de winkels.

Justin Chancellor viert vandaag zijn 49e verjaardag.