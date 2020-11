Impericon Never Say Die Tour voor exclusieve clubshow naar Iduna

De 2021 editie van de Impericon Never Say Die Tour komt op vrijdag 5 november naar Poppodium Iduna te Drachten met een monster line-up die bestaat uit Polaris, Emmure, Currents, Spite, Invent Animate, Gravemind en Stepson. Impericon’s Never Say Die Tour is hét toerende festival voor de liefhebbers van de beste metalcore. Al enkele jaren lang brengt Impericon de meest populaire namen en introduceren ze de heetste nieuwe namen hier in de Lage Landen.

Headliner deze editie is het uit Australië afkomstige Polaris. Dat Aussies weten hoe ze metalcore moeten maken hebben bands als Parkway Drive en Thy Art is Murder natuurlijk allang bewezen. Maar de band wiens ster op dit moment het snelst reizende is, is zonder twijfel die van Polaris. Wat voor een groot gedeelte kan toegeschreven worden aan de energieke liveshows en het begin 2020 uitgebrachte tweede album ‘The Death of Me’.

De Amerikaanse metalband Emmure is het geesteskindje van Frankie Palmeri. Onder zijn leiding is Emmure uitgegroeid tot een van de bekendste metalcore bands uit het genre die naast metal- & deathcore invloeden ook nu-metal a la Korn laat terugkomen in hun tracks. Het meest recente wapenfeit van Emmure is het album ‘Hindsight’, dat de band eind 2020 uitbracht.

Het tevens Amerikaanse Currents zal voor de echte metalcore-fanaten ook geen onbekende meer zijn. De band maakt dissonante en topzware metalcore op het randje van deathcore. Ook zij brachten recentelijk een nieuwe plaat uit, ‘The Way it Ends’, waarop de band heerlijk doorbeukt zoals we dat van ze gewend zijn! Geen experimenteel gedoe maar keihard ouderwets beuken in een poel van pijn, eenzaamheid en hopeloosheid.

Ook uit de Verenigde Staten komen opwarmers Spite en Invent Animate. Beide bands tappen uit het metalcore vaatje waarbij Spite het meer traditioneel houdt en Invent Animate de randen van het genre opzoekt en zelfs cleane zang laat terugkomen. De dag zal geopend worden door het Australische duo Gravemind (deathcore) en Stespson (hardcorepunk).