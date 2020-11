Blijwin laat meer dan alleen kinderen ‘Blij Zijn’

Als Kinder-DJ weet Blijwin exact welke muziek er speelt bij kinderen, wat ze leuk vinden en waar ze los op gaan. Juist tijdens de nieuwe lockdown light kan muziek kinderen helpen door deze lastige periode heen te komen. En ondanks het feit dat er hele leuke kindvriendelijke nummers bestaan is niet altijd alles even geschikt.

“Bij het draaien van platen van diverse rappers moet er regelmatig de zogenaamde ‘stotter functie’ gebruikt worden om scheldwoorden weg te halen”, aldus Blijwin. Kinderen uit groep 8 gaan graag los op GOOBA’ van 6IX9INE: en ja, dat klinkt blij, maar vertaal de tekst alsjeblieft niet. “Dat is toch een beetje het drama van de hedendaagse muziek.”

Feesten als een Snollebolleke

Alle kennis over de hedendaagse muziekvoorkeuren van kinderen heeft de blijste DJ van Nederland samengebracht in zijn eigen single: ‘Blij Zijn’. Plus uiteraard het levensmotto: “je wil alleen maar blij zijn.” Je kan er op feesten als op een plaat van Snollebollekes, jong en oud zingt mee en het heeft natuurlijk een eigen TikTok-dansje!