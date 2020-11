14 november, de verjaardag van James Young

Muzikant James Young is geboren in 1949 en viert vandaag zijn 71e verjaardag. Begin jaren ’70 begon hij samen met een schoolgenoot een bandje die later de fundering voor het latere succes zou betekenen. Samen met de broers Panozzo veranderde de bandnaam van TradeWings naar TW om uiteindelijk definitief de naam Styx aan te nemen.

James Young’s succes met Styx

De eerste albums ‘Styx I’ en ‘Styx II’ bevatte enkele bescheiden hitjes zoals ‘Lady’. De grote doorbraak kwam met het album ‘Cornerstone’ in 1979 waar de enorme hit ‘Babe’ op staat. Helaas hield de softe jaren ’70 sound geen stand in het begin van de jaren tachtig en besloot de groep om in 1983 het bijltje erbij neer te gooien. In 1985 kwam Young met het solo album ‘City Slicker’, waarbij hij hulp kreeg van Jan Hammer.

In 1995 is daar opeens de reünie en na een paar personele wissels treedt Styx, met James Young als zanger/gitarist, nog steeds op.