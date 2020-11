Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn sinds de nieuwe maatregelen nog mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van David Bowie.

Op 1 april 2004 gaf David Bowie een cncert in het Air Canada Centre te Toronto, Canada. Tijdens het concert in Toronto bracht hij een flink aantal van zijn hits waaronder ‘Rebel Rebel’, ‘Modern Love’, ‘Fame’, ‘China Girl’, ‘The Man Who Sold The World’, ‘Hallo Spaceboy’, ‘Ashes To Ashes’ en natuurlijk ‘Heroes’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: David Bowie live @ Air Canada Centre, Toronto (2004).