Little Mix brengt ‘Confetti’ uit

The wait is finally over: ‘Confetti’, het langverwachte nieuwe album van Little Mix is uit. Op het album staan 13 ijzersterke popsongs, waaronder hun laatste single ‘Sweet Melody’ en eerdere hitsingles ‘Break Up Song’, ‘Holiday’, ‘Not A Pop Song’ en ‘Happiness’.

Little Mix heeft zichzelf op de kaart gezet als de grootste girlband van de wereld: ze verkochten wereldwijd meer dan 50 miljoen albums en hebben ruim 19 miljoen maandelijkse luisteraars op Spotify, meer dan 3 miljard YouTube views en 12 miljard streams op hun naam staan.

Op 8 november zal Little Mix de MTV EMA’s hosten, waarbij ze uiteraard ook zelf optreden. Ondertussen is de band iedere week te zien op BBC One, waar ze in ‘Little Mix The Search’ op zoek gaan naar nieuw muzikaal talent. Reden genoeg voor Confetti, dus!