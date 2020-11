8 november, de verjaardag van Leif Garrett

Geboren op 8 november 1961 in Hollywood, Californië, groeide Leif Garrett (geboren Leif Per Nervik) op in een wereld van showbizz en kreeg zijn eerste smaak van het acteren in de blockbuster film , ‘Bob & Carol & Ted & Alice’ (1969) Leif speelde de zoon van Elliott Gould en Dyan Cannon. Daarna was hij regelmatig te gast in diverse tv-shows.

Toen Leif het in zijn hoofd kreeg om te gaan zingen bood Michael Lloyd, toendertijd producer van onder andere Shaun Cassidy, hem een contract aan. Garrett releaste twee “golden oldies”, ‘Surfin USA’ en ‘Runaround Sue’ alsmede een album getiteld ‘Leif Garrett’, maar met deze muziekstijl lukte het hem niet om zijn zangcarriere van de grond te krijgen. Vervolgens nam hij wederom een album op getiteld ‘Feel the Need’ met daarop de single ‘I Was Made for Dancin’. De single bereikte in 1979 in Nederland net niet de top 10. Na het uitbrengen van nog een drietal albums besloot Leif om de muziekwereld de rug toe te keren.

Leif bleef wel acteren en speelde een bijrol in de blockbuster film ‘The Outsiders’ (1983), het kassucces met in de hoofdrollen Matt Dillon, Patrick Swayze, Rob Lowe, Emilio Estevez en Tom Cruise. Leif keerde wel nog terug in de muziek in de band Godspeed. Momenteel speelt Garrett zijn eigen muziek.