2 november, de verjaardag van Keith Emerson

Keith Emerson, geboren op 2 november 1944 in Todmorden (Yorkshire) zou vandaag 76 jaar zijn geworden. Hij was een van de oprichters van Emerson, Lake & Palmer, een van de eerste superbands. Met Emerson, Lake & Palmer – afgekort ELP – had hij in Nederland een tweetal hits. ‘Peter Gunn’ en ‘Lucky Man’. Ook maakte hij deel uit van het Keith Emerson Trio, John Brown’s Bodies, The T-Bones, The V.I.P.’s, P.P. Arnold’s backing band, en The Nice.

Keith Emerson groot toetsenist

Zo rond 1979 ging ELP uit elkaar, waarna hij bescheiden succes had met Emerson, Lake & Powell. Tesamen met Richard Wright van Pink Floyd, Tony Banks van Genesis, Billy Ritchie van Clouds, Rick Wakeman van Yes en Jon Lord van Deep Purple, wordt Emerson beschouwd als een van de grootste, meest begaafde toetsenisten ter wereld.

Keith Emerson overleed in 2016 op 71-jarige leeftijd in Santa Monica, Californië, Verenigde Staten.