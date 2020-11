Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn sinds de nieuwe maatregelen nog mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Imagination.

De Britse disco-groep Imagination, bestaande uit Leee John, Ashley Ingram en Errol Kennedy, had begin jaren ’80 een aantal hits waaronder ‘Body Talk’, ‘Just an illusion’, ‘Music and lights’, ‘In the heat of the night’, ‘Changes’ en ‘New Dimension’. In 3 jaar tijd mocht de band wereldwijd een aantal platina en gouden platen ontvangen. In 1992 ging Imagination helaas uit elkaar.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Imagination live @ Dominion Theatre, London (1982).