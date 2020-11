Meduza en Dermot Kennedy werken transatlantisch aan ‘Paradise’

Als je niet bij elkaar kan zijn, moet je vindingrijk worden. Dat zijn Meduza en Dermot Kennedy ook geweest. De een vanuit Italië, de ander vanuit New York. Dat ze elkaar nu hebben gevonden voor een samenwerking aan het recentelijk verschenen nummer ‘Paradise’ is de uitkomst van die vindingrijkheid.

Het Italiaanse DJ- en producerstrio scoorde in 2019 een wereldwijde hit met ‘Piece Of Your Heart’, waarmee ze inmiddels de magische grens van een miljard streams zijn gepasseerd. Het drietal, bestaande uit Mattia Vitale, Simone Giani en Luca De Gregorio, schreef zelfs een Grammy nominatie voor Best Dance Recording bij op hun palmares. En ook de opvolger ‘Lose Control’ is een groot succes, met eveneens een miljard streams.

De Ierse zanger Dermot Kennedy bracht in datzelfde jaar zijn debuutalbum ‘Without Fear’ uit en tourde over de hele wereld, waarbij hij ook de Amsterdamse AFAS Live aandeed. Op zijn singles ‘Power Over Me’, ‘Outnumbered’ en het recentere ‘Giants’ is zijn kenmerkende rauwe stemgeluid goed te horen. Dat is ook bij ‘Paradise’ weer onmiskenbaar het geval.