Het volledige oeuvre van André Hazes opnieuw uitgebracht

We zijn aanbeland bij het vierde en laatste deel van een omvangrijke box met daarin alle studio-albums van André Hazes. Het volledige oeuvre van de bekendste volkszanger van Nederland vanaf 1977 tot 2002 is daarmee voor het eerst sinds 2014 weer volledig beschikbaar en in een wel heel bijzondere uitgave.

Deel vier van ‘Andre Hazes – De Albums’ bevat vijf albums die Hazes uitbracht in de periode van 1996 tot 2002: ‘Zonder Zorgen’, ‘Mijn Gevoel’, ‘Want Ik Hou Van Jou’, ‘Nu’ en zijn laatste studio-album ‘Strijdlustig’. Daarnaast is er ook nog een aanvullende bonus-CD in de box te vinden. Deze bevat een aantal singles die niet op albums stonden, een niet eerder uitgebrachte lange remix van ‘Zomer’, de 1992 versie van ‘De Vlieger’ en duetten met Paul de Leeuw, Gerard Joling, Johnny Logan en Rachel Hazes

Samen met de drie voorgaande delen, die in een beperkte oplage van 2000 stuks zijn uitgebracht, vormt de zijkant van de box een portret van de nog immer populaire Amsterdammer.