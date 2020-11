Beste samenwerkingen van Sting komen samen op ‘Duets’

Voor iemand die al zoveel projecten op zijn naam heeft staan, is het samenstellen van een lijst met favoriete tracks een serieuze opgave. Sting heeft, los van zijn tijd bij The Police, met een scala aan artiesten memorabele sessies opgenomen en een deel daarvan is vanaf 27 november terug te horen op ‘Duets’. Het album verschijnt op 18 december wereldwijd ook op vinyl.

Naast opnames uit het verre verleden, zoals zijn werk met Eric Clapton op ‘It’s Probably Me’, waaraan zelfs een Zippo aansteker te pas kwam om muziek mee te maken, zijn er ook nieuwe tracks te horen. Zo werkte Sting voor het nooit eerder uitgebrachte nummer ‘September’ samen met het Italiaanse icoon Zucchero. En ook zijn samenwerking met Shaggy aan het album ’44/876′, waarvoor Sting in 2019 zijn zeventiende Grammy won, is een van de duetten die op het album terug te vinden zijn. Kijk hier voor de volledige tracklist.

Andere artiesten die op ‘Duets’ schitteren naast Sting zijn o.a. Mary J. Blige, Charles Aznavour, Herbie Hancock en Annie Lennox. Het album volgt ‘My Songs’ op uit 2019, waarop Sting hernieuwde interpretaties opnam van zijn grootste hits.