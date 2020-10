28 oktober, de verjaardag van Eros Ramazzotti

Eros Luciano Walter Ramazzotti Molina, beter bekend als Eros Ramazzotti, viert vandaag zijn 56e verjaardag. De Italiaanse zanger, tekstschrijver, componist en muziekproducer is één van de internationaal bestverkopende artiesten uit Italië. In 1984 brak hij door in zijn thuisland Italië, hij won toen Festival van San Remo met het nummer ‘Terra promessa’.

Eros Ramazzotti en Tina Turner

Later scoorde hij hits als ‘Se bastasse una canzone’, ‘Adesso tu’, ‘Musica è’ en ‘Cose della vita’. In 1993 had hij met ‘Cose della vita’ – komende van het verzamelalbum ‘Eros’- voor de tweede keer een hit, samen met Tina Turner. Zijn laatste studioalbum is uitgebracht in 208, getiteld ‘Vita ce n’è’.

Kijk, luister en geniet hieronder van ‘Cose della vita’ met Tina Turner.