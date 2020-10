Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn sinds de nieuwe maatregelen nog mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Stevie Wonder.

Op 27 juni 2010 gaf niemand minder dan Stevie Wonder een optreden tijdens het Glastonbury Festival. De legendarische artiest gaf een show met een aantal van zijn grote hits waaronder ‘Master Blaster’, ‘Higher Ground’, ‘Human Nature’ (een schitterende instrumentale cover van Michael Jackson’s single), ‘Uptight (Everything’s Alright)’, ‘For Once in My Life’, ‘Sir Duke’, ‘I Just Called to Say I Love You’ en ‘Superstition’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Stevie Wonder live @ Glastonbury, England (2010).