25 oktober, de verjaardag van Jon Anderson

Met de progressieve rockband Yes had Jon Anderson, geboren als John Roy Anderson in Accrington, Lancashire, Engeland enorme successen waaronder de wereldhit ‘Owner of a Lonely Heart’. Solo deed hij het ook niet onverdienstelijk met hits als ‘Surrender’ en ‘Hold on to Love’, en wie herinnert zich ‘I’ll find my way Home’ en ‘I hear you now’ niet, de magistrale hits die Jon uitbracht met de Griekse synthesiservirtuoos Vangelis. Vandaag viert Jon zijn 76e verjaardag.

Jon, de zoon van Albert en Kathleen Anderson, ging naar de St. John’s Infants School in Accrington, maar besloot als 15-jarig jochie om met school te stoppen. Vervolgens had hij wat baantjes als landbouwer, vrachtwagenbestuurder en melkboer, sloot zich in 1962 aan bij The Warriors (ook bekend als The Electric Warriors), waar hij en zijn broer Tony de zang voor hun rekening namen. In 1967 stopte Anderson bij de band en woonde hij een tijdje in Tilburg, alwaar hij deel uit maakte van de Les Cruches. Het jaar erop bracht Anderson twee solo singles uit.

In de zomer van 1968 werd Anderson frontman van de band Mabel Greer’s Toyshop, het was in deze band dat hij bassist Chris Squire en gitarist Peter Banks leerde kennen. Na zijn vertrek bij Mabel Greer’s Toyshop vormde Anderson samen met Squire, en Banks Yes, tesamen met drummer Bill Bruford en toetsenist Tony Kaye. In 1969 brachten ze hun debuutalbum uit, getiteld ‘Yes’. In 1980 vertrok Anderson bij Yes, en herstartte hij een zijn solo carrière (Voor Yes bracht hij in 1976 zijn solo debuutalbum ‘Olias of Sunhillow’ uit). Buiten zijn solo werk en Yes verleende hij regelmatig zijn medewerking aan projecten van andere bands, waaronder King Crimson, Vangelis, Rick Wakeman, Mike Oldfield, Bela Fleck and the Flecktones, Tangerine Dream, Lawrence Gowan, Toto, Kitaro en Trans-Siberian Orchestra.