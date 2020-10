Cat Stevens viert jubileum van twee succesvolle albums

‘Mona Bone Jakon’ en ‘Tea For The Tillerman’ bestaan vijftig jaar en dat kan niet onopgemerkt voorbij gaan. Toen Cat Stevens (Yusuf) in 1970 binnen amper zeven maanden tijd twee albums achter elkaar uitbracht, kon hij niet bevroeden dat er ooit speciale Super Deluxe Collectors Edition Box Sets van zouden worden uitgebracht. Decennia vlogen voorbij, de muziek bleef als een huis overeind staan en die Super Deluxe Collectors Edition Box Sets zijn er natuurlijk gekomen. Beide albums zijn vanaf 4 december verkrijgbaar.

Deze albums lieten destijds zijn carrière in een stroomversnelling komen. Hij werd de troubadour van zijn generatie en plaveide met nummers als ‘Father & Son’, ‘Wild World’, ‘Morning Has Broken’ de weg voor vele singer-songwriters die na hem kwamen.

‘Mona Bone Jakon’ laat een persoonlijke, kwetsbare kant van de zanger horen, die in die periode met zijn gezondheid worstelde. Op het later verschenen ‘Tea For The Tillerman’ is echter al te horen dat hij daar zowel fysiek als muzikaal sterker uit is gekomen. Geïnspireerde en bevlogen liedjes die uit een oneindige bron van creativiteit en strijdbaarheid voort lijken te komen.