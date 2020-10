Saudy Familia released ‘Holding In’ (Feat. Marifé)

Saudy Familia is een van oorsprong Dominicaanse componist, songwriter en drummer. Zijn passie voor muziek ontstond op vierjarige leeftijd en nadat zijn familie in 2003 naar New York City was geëmigreerd, kon hij zichzelf als muzikant verheffen door naar de Washington Heights Expeditionary Learning School (WHEELS) te gaan en Latin en Jazz drummer te worden. Zijn muziek is beïnvloed door Brian McKnight en Marc Anthony, die later opvielen bij Familia, toen hij begon met studeren aan het prestigieuze Berklee College of Music.

Familia’s recente releases herinneren nieuwere generaties eraan dat muziek in hun bloed zit. Hij combineert elementen van R&B, Salsa, Soul en Latin Jazz om zijn unieke geluid te creëren.

Zijn nieuwste single ‘Holding In’ is geschreven, gecomponeerd en gearrangeerd door Familia en bevat de zang van zangeres Marifé. Het is de derde single van Familia, na zijn debuut uit 2015, ‘The One I Want’ en zijn tweede single ‘Only You and Me’, uitgebracht in juli van dit jaar. In 2016 bracht hij zijn eerste volledige album uit met de titel ‘Someone to Hold’, dat onlangs de 100.000 streams op Spotify haalde.

‘Holding In’ is zomers, een nummer dat vlot en lekker in de oren klinkt, en smaakt naar meer. Een muzikaal snoepje!