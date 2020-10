De Spotify Maxazine België Playlist van 23 oktober 2020

Hij is er weer: De wekelijkse Maxazine België Playlist op Spotify. Iedere week weer vernieuwd met een aantal nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Een nieuwe lijst met de beste muziek van Belgische bodem, speciaal samengesteld voor jullie. Enkele nummers blijven staan, enkele nummers vervangen we door nieuwere, betere, maar in ieder geval: andere tracks. Vandaag de nieuwe lijst, die van vrijdag 16 oktober 2020.

Buiten bereikte de temperatuur deze week een ongekende waarde van 23 graden Celsius. Het coronavirus waart ondanks dat ongebreideld rond, en vormt een bedreiging voor ons allemaal. Pretparken gaan dicht en je mag nog maar met 1 ouder naar de sportwedstrijden van je kinderen gaan kijken. In Frankrijk wordt de vrijheid van ons allemaal andermaal vermoord en Luik transformeert in een post apocalyptische warzone. Corona waart zelfs rond bij de betaald voetbalclubs enop de tribunes mag men nog maar met clubjes van 4 fans bijeen zitten. In Wit Rusland demonstreren de mensen dapper door tegen de tiran, meer dan 200 mensen verdwijnen achter de tralies. DJ Jef Eagl waarschuwt voor zelfdoding binnen de evenementen industrie, waar men steeds meer radeloos geraakt. Sleepy Joe Biden loopt steeds verder uit op de Trump en Riadh Bahri valt Ella Leyers aan in de strijd voor de titel Slimste Mens Ter Wereld. Het is vandaag international CAPS LOCK DAY. Schreeuwen mag dus op internet, maar dan alleen vandaag. Misschien dat TRUMP WEER VEEL GAAT TWEETEN. Toto gaat wederom op tour in een totaal vernieuwde opstelling en van de Poel wint de ronde van Vlaanderen.

Wat een week.

Op de redactie van Maxazine België hielden we de wereld ver buiten onze zolderkamers. We wroetten ons wederom door een berg nieuwe releases heen en stelden daaruit een verbazingwekkend mooie wekelijkse playlist samen. Sluit de wereld dus buiten als je even geen zin hebt in de waanzin die de wereld regeert. Luister de Spotify Maxazine België Playlist, met deze week onder andere nieuw werk van Madame Blavatsky, A Slice of Life, Stef Kamil Carlens, The Calicos en Pauwel. Lekker luisteren dus!