Van Hagar naar de Effenaar

Op 6 oktober verloor de wereld een ware gitaarheld, Edward Lodewijk van Halen – beter bekend als Eddie van Halen. Zijn onnavolgbare, ingenieuze gitaartechniek heeft een stevige stempel gedrukt op de rockmuziek vanaf de jaren ’70. Zijn overlijden heeft op elke denkbare plek aandacht gekregen, wat uiteraard een nostalgisch gevoel doet opleven bij het grote publiek. Eddie is dan nu officieel een legende…

Van Hagar heeft hem altijd als levende legende gezien en is in de Benelux en Duitsland dé tributeband die zowel de ‘David Lee Roth-Era’ als de ‘Sammy Hagar-Era’ met grote overtuiging neerzet. Zo’n beetje in een 51/50 verhouding.

Tracks als ‘I’m the one’, ‘Runnin’ with the devil’, ‘Amsterdam’, ‘Hot for Teacher’, ‘Top of the world’, ‘Why can’t this be love’, ‘Judgement Day’, ‘Dreams’, ‘Poundcake’, maar bijvoorbeeld ook de door iedereen gekende ‘Jump’, ‘Eruption’ en ‘Right Now’ passeren de revue.

Van Hagar staat op 10 januari in de Effenaar in Eindhoven voor een show voor 100 toeschouwers.